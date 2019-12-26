В Орловской области произошло два пожара

Возгорания были ликвидированы в Орле и селе Архангельское.

26 декабря в 03:39 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании магазина на улице Матроса Силякова. В результате пожара в магазине обгорел оконный проем. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

В 04:12 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Архангельское Глазуновского района. В результате пожара деревянная пристройка к дому сгорела по всей площади – 16 квадратных метров, над ней обрушилась кровля на такой же площади. Обуглились балки чердачного помещения дома. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали восемь раз, из них два выезда – на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.