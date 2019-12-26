В Хотынце открыли спортивную площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья Исполнилось желание юного участника проекта «Ёлка желаний» Кирилла Макеенкова.





Спортивная площадка в Хотынце включает в себя три гимнастических комплекса, качели и восемь уличных тренажеров. Отмечается, что нестандартная форма и размеры качелей и тренажеров создают комфортные условия для тренировки различных групп мышц при нарушениях опорно-двигательного аппарата.



Все конструкции предназначены для интенсивной эксплуатации. Денежные средства на строительство спортивного объекта были выделены из регионального и районного бюджетов.





Оксана Гранн

26 декабря 2019 года



