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Шаблыкинская детская школа искусств отметила юбилей

В 2019 году учреждению исполнилось 55 лет.


За это время сменилось несколько поколений ребят, менялись педагоги, но неизменными остались традиции классического образования в народном пении, изобразительном искусстве и хореографии.

История детской школы искусств началась 55 лет назад. В небольшом здании, где работало два отделения. Сейчас их число выросло в три раза. Отсчет нового этапа в развитие ведут с 2010 года именно в это время состоялся переезд и площадь аудиторий увеличилась больше, чем на сто квадратов. Вот только мебель не изменилась. В кабинетах по-прежнему возрастные компьютеры, современный на балансе лишь один. Да и само здание требует капитального ремонта. Ориентировочная дата преображения 2021 год. Этого ждет весь дружный коллектив, а пока празднуют свой юбилей - принимают заслуженные поздравления и подарки.

На отчетном концерте каждый из большой семьи школы искусств был отмечен благодарностью или грамотой. Гости не скупились на теплые слова и аплодисменты. Юбилей прошел на сцене дома культуры. Его, кстати, в этом году отремонтировали, при чем без привлечения областных средств. На сумму чуть более одного миллиона рублей привели в порядок кровлю, покрасили полы, потолки, установили новые двери. В планах на 2020 стоит капитальный ремонт детской юношеской спортивной школы. Проектно-сметная документация готова. Настанет черед и моста через реку Мох - в Новом году его обещают сделать безопасным. В районе продолжат принимать участие в программе по благоустройству дворов, намечена реконструкция сквера, но основной курс взят на сельское хозяйство.

Сергей Новиков, глава Шаблыкинского района: «Мы достигли хороших урожаев на сегодняшний день 60 центнеров с гектара это великая цифра для нашего района. Такой цифры не было никогда. Я думаю мы и дальше будем развивать эту отрасль, для того чтобы наш район, наше сельское хозяйство было рентабельным и приносило пользу нашим жителям. Хочу пожелать вам душевного тепла, добра, любви, благополучия в ваших семьях. Самое главное чтоб было у вас здоровье с праздником Вас.



Анна Вайсергисер
26 декабря 2019 года
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