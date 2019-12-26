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Орёл приступил к реализации проекта Росатома «Эффективный регион»

Шесть подпрограмм, которые должны ускорить работу муниципалитета сегодня «защищались» перед главой областного центра.


Две из них касаются муниципальных предприятий. На «Орёлводоканале», например, будет оптимизирована система управленческого и бухучёта. А «Спецавтобаза» перейдет на бережливое производство. Ещё одна интересная инициатива касается ликвидации аварий на объектах ЖКХ - специалисты «Росатома» разработали алгоритм, оптимизирующий весь процесс взаимодействия всех участников данной работы. Авторы уже защитили свои идеи перед специалистами госкорпорации, после сегодняшнего согласования, они начнут внедряться в работу. Первые результаты обещают уже через месяц, тогда же в Орёл приедут эксперты Росатома, чтобы оценить проделанную работу.
Ирина Провалёнкова, заместитель главы администрации г. Орла, руководитель аппарата администрации г. Орла: «Росатом даёт технологию, методику, инструментарий, которые уже апробированы. Которые позволяют сделать очень простые вещи - оптимизировать те процессы, которые вокруг нас и важны для жизнеобеспечения муниципалитета».



Антон Киселёв
26 декабря 2019 года
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