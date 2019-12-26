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Орёл приступил к реализации проекта Росатома «Эффективный регион»Шесть подпрограмм, которые должны ускорить работу муниципалитета сегодня «защищались» перед главой областного центра.
Две из них касаются муниципальных предприятий. На «Орёлводоканале», например, будет оптимизирована система управленческого и бухучёта. А «Спецавтобаза» перейдет на бережливое производство. Ещё одна интересная инициатива касается ликвидации аварий на объектах ЖКХ - специалисты «Росатома» разработали алгоритм, оптимизирующий весь процесс взаимодействия всех участников данной работы. Авторы уже защитили свои идеи перед специалистами госкорпорации, после сегодняшнего согласования, они начнут внедряться в работу. Первые результаты обещают уже через месяц, тогда же в Орёл приедут эксперты Росатома, чтобы оценить проделанную работу.
Ирина Провалёнкова, заместитель главы администрации г. Орла, руководитель аппарата администрации г. Орла: «Росатом даёт технологию, методику, инструментарий, которые уже апробированы. Которые позволяют сделать очень простые вещи - оптимизировать те процессы, которые вокруг нас и важны для жизнеобеспечения муниципалитета».
Антон Киселёв
26 декабря 2019 года