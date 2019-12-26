Прокуратура в гостях у воспитанников Мценского дома-интерната Сотрудники ведомства проверили условия проживания детей, то как ведут с ними работу педагоги, воспитатели и медицинский персонал.





Узнали хватает ли спец.препаратов, необходимых для лечения и поддержки психического состояния подопечных интерната. Проинспектировали материальную базу. Вывод: укомплектованность соответствует нормам. Условия хорошие, персонал квалифицированный, но все же проблемы есть.



Валерий Сергиенко, заместитель прокурора Орловской области: «Я думаю власти области будут выделять средства. И мы приложим так же усилия чтобы это было дополнительное финансирование, необходимое для обеспечения в соответствие с законодательством данного детского учреждения»



Но проверка - не единственная причина посещения интерната. Еще одна - Новый год. Ребята к приезду комиссии подготовили стихотворения, взамен каждый получил подарок.





Анна Вайсергисер

26 декабря 2019 года



