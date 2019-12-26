Мэр Москвы вручил Орден Почета схиархимандриту Илию Отец Илий (Ноздрин) удостоен Ордена Почёта «за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.





Указ о присуждении духовнику Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Почетному гражданину Орловской области схиархимандриту Илию (Алексею Ноздрину) высокой государственной награды был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 4 октября 2019 года. Фото: Духовно-православный центр в Вятском Посаде





Орловское Информбюро

26 декабря 2019 года



