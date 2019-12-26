Ёлочные базары Орла под контролем Россельхознадзора

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Ёлочные базары Орла под контролем РоссельхознадзораВ ходе предновогодних рейдов инспекторами уже выявлено восемь административных правонарушений, связанных с ввозом хвойных деревьев без оформления карантинных сертификатов.
Недобросовестные продавцы привлечены к административной ответственности.
В Орловскую область ёлки и сосны в основном поступают из Пермского края и Калужской области, где установлен карантин по хвойному вредителю - черному сосновому усачу.
Вывоз новогодних деревьев с зараженных территорий, осуществляется только при наличии у поставщика карантинного сертификата, подтверждающего безопасность продукции (отсутствие заражённости карантинными объектами).
Орловское Информбюро
26 декабря 2019 года