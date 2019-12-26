Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Не забыт! В Корсаково одной из улиц присвоили имя героя-земляка, погибшего на Северном Кавказе.



- С проверкой и презентами. Орловские прокуроры совместили работу - проверку и удовольствие. Они преподнесли подарки детям из Мценского дома-интерната.



- Больше полувека воспитывают таланты. Шаблыкинская школа искусств отмечает 55-летие.



- Желание юного жителя из Хотынца исполнилось, и стало подарком для всего поселка. Здесь открыли спортивную площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья.



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Вести-Орёл

26 декабря 2019 года



