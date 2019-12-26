В зоне особого внимания вопросы безопасности дорожного движения в Орловской области

Это, в немалой степени, зависит от состояния областных дорог. Об уже сделанном и ближайших планах говорили на личной встрече губернатор и новый руководитель «УПРДОР Москва – Бобруйск».

Александр Яхнюк был назначен на должность начальника ФКУ «УПРДОР Москва – Бобруйск» чуть меньше месяца назад.



Новый начальник отвечает за федеральную трассу Р-120 «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия». Почти 65 км дороги проходит по территории Орловской области. Основная интенсивность движения на участке от Орла до поселка Нарышкино. В связи с чем планируется капитально отремонтировать этот участок дороги с расширением до четырёх полос движения. Также обсуждались вопросы установки на автодороге камер фото- и видеофиксации.