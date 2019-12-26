четверг 26.12.2019 16:12:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В зоне особого внимания вопросы безопасности дорожного движения в Орловской области

Это, в немалой степени, зависит от состояния областных дорог. Об уже сделанном и ближайших планах говорили на личной встрече губернатор и новый руководитель «УПРДОР Москва – Бобруйск».


Александр Яхнюк был назначен на должность начальника ФКУ «УПРДОР Москва – Бобруйск» чуть меньше месяца назад.
 
Новый начальник отвечает за федеральную трассу Р-120 «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия». Почти 65 км дороги проходит по территории Орловской области. Основная интенсивность движения на участке от Орла до поселка Нарышкино. В связи с чем планируется капитально отремонтировать этот участок дороги с расширением до четырёх полос движения. Также обсуждались вопросы установки на автодороге камер фото- и видеофиксации.



Орловское Информбюро
26 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.