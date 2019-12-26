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Орловская область в числе лучших регионов России с высоким уровнем социально-экономического развития сельских территорий

Сегодня в Москве состоялось заседание Госсовета РФ, посвященного аграрной политике страны. Заседание Государственного совета провел Президент России Владимир Путин.


Обсуждалась роль регионов России в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий, а также этапы реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Отдельное внимание было уделено итогам развития агропромышленного комплекса и задачам, стоящим перед отраслью. Также обсуждалась поддержка малого бизнеса, подготовка кадров для села и обеспечение сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
 
В основном докладе к заседанию Госсовета Орловская область упоминается в числе двенадцати лучших регионов страны с высоким уровнем социально-экономического развития сельских территорий на протяжении 2014–2018 гг. В числе этих субъектов Федерации: Белгородская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Калининградская и Ленинградская области, Республики Адыгея и Северная Осетия – Алания и Татарстан.
 
Ожидается, что в 2019 году на развитие агропромышленного комплекса области будет направлено 11,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал.
 
По прогнозной оценке за 2019 год среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составит 30 600 рублей.
 
В заседании Госсовета принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Фото пресс-службы Президента РФ



Орловское Информбюро
26 декабря 2019 года
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