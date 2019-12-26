Орловские гимнасты встретили Новый год на балу Спортсмены загадали Новогоднему волшебнику свои особые желания.





Новый год — время чуда. И главными его творцами являются юные спортсмены-волшебники. Те, что смогли отвоевать красавицу Сказку у пиратов-акробатов и позволить начаться новогодним торжествам в родном гимнастическом зале.



Готовились спортсмены к празднику основательно. Учили танцы, шили костюмы, думали и о том, что попросят у дедушки Мороза.



Ариадна Афонченко, воспитанница СШОР №3 города Орла: «Уже купили ёлку, нарядили. Надеюсь, до нового года не завянет. На новый год хочу получить тренажер для стопы. Хочу развить стопу, чтобы был лучше подъем. Для гимнастики»

На Новый год нужно приготовить много угощений. В этом деле без помощников не обойтись. Нашлись такие и на "Балу гимнастов".



После часов труда на кухне наступает та приятная суета, за которую мы и любим Новый год. Пингвины, котята, храбрые зайчата, символ наступающего года - Крыса. Встретить Новый год в школе гимнастики собралась большая компания сказочных героев.



Поздравили спортсменов и традиционные хранители Нового года - Дед Мороз и Снегурочка. Ждала их и зеленая красавица Ёлка, чтобы явить всю свою красоту.



Говорят, под Новый год что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Но и поработать над своими желаниями придётся. И спортсменам это известно, пожалуй, лучше остальных.





Анастасия Дорохова

26 декабря 2019 года



