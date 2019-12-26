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В поселке Биофабрика после ремонта открылся культурный центр

Не остались без подарков и любители спорта.


Уже сейчас в центре работает 13 кружков, в которых от 15 до 25 детей. Только театральных три. Здесь теперь можно проводить и мероприятия не только местного, но и районного масштаба. Лоск навели не только внешне, но и внутренне - полностью заменили системы отопления и энергоснабжения.

В этом году планируют доделать и второй этаж культурно-спортивного центра в поселке Биофабрика: отремонтировать кабинеты, крышу, фасады и прилегающую территорию. А пока в качестве новогоднего подарка сертификат на 50 тысяч рублей  на костюмы и инвентарь.

Вручили подарки и в местной школе. Там состоялось открытие спортивного зала после капительного ремонта. Отремонтировали крышу, заменили окна, радиаторы, пол. И уже в обновленном зале провели первые соревнования.


Татьяна Тимохина
26 декабря 2019 года
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