В поселке Биофабрика после ремонта открылся культурный центр Не остались без подарков и любители спорта.





Уже сейчас в центре работает 13 кружков, в которых от 15 до 25 детей. Только театральных три. Здесь теперь можно проводить и мероприятия не только местного, но и районного масштаба. Лоск навели не только внешне, но и внутренне - полностью заменили системы отопления и энергоснабжения.



В этом году планируют доделать и второй этаж культурно-спортивного центра в поселке Биофабрика: отремонтировать кабинеты, крышу, фасады и прилегающую территорию. А пока в качестве новогоднего подарка сертификат на 50 тысяч рублей на костюмы и инвентарь.



Вручили подарки и в местной школе. Там состоялось открытие спортивного зала после капительного ремонта. Отремонтировали крышу, заменили окна, радиаторы, пол. И уже в обновленном зале провели первые соревнования.





Татьяна Тимохина

26 декабря 2019 года



