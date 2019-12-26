У лесников Дмитровского района расширился список техники Спасатели получили пять машин общей стоимость в 12 млн. рублей.





Спецмашины закуплены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Автомобили УАЗ высокой проходимости и ГАЗ со специальной грейферной навеской. Четыре машины отправились в Дмитровский район в лесопожарный Центр. И один - в «Новосильлес».



И сразу с выставки в карьер. ГАЗ, оборудованный крано-манипуляторной установкой отправлен в первый рейд на очистку лесной дороги от завала. Техника показала отличный результат.





Татьяна Напольских

26 декабря 2019 года



