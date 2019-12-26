От ревности до трагедии - один шаг В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело против амчанки, которая убила гражданского мужа.





В результате проведенных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 55-летняя сожительница потерпевшего, которая под тяжестью предъявленных улик созналась в содеянном и пояснила, что 25 декабря 2019 года, находясь по месту своего жительства, причинила ножевое ранение потерпевшему в ходе ссоры, возникшей на почве ревности.



В настоящее время в отношении подозреваемой рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





Татьяна Напольских

26 декабря 2019 года



