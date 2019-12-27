Более двух сотен юных орловцев сегодня отпразднуют новоселье В микрорайоне «Зареченский» открывается еще один детский сад.





На его возведение у строителей ушло 13 месяцев. Детский сад оснащен мебелью и необходимой техникой, соответствует современным нормам и требованиям безопасности. Аналогичный детский сад в Болховском микрорайоне был сдан на прошлой неделе. Как отметили в региональном Департаменте образования, два новых объекта позволят значительно сократить очереди в детские сады Орла.





Надежда Невматулина

27 декабря 2019 года



