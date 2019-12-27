Сегодня в России День спасателя Добрые слова в свой адрес будут получать и больше тысячи орловских сотрудников чрезвычайного ведомства.





Это спасатели-пожарные, водолазы, кинологи и диспетчеры. Они оказывают помощь в любых экстремальных ситуациях. И сегодня на территории 1-й пожарно-спасательной части Орла присягу примут 147 молодых специалистов. Для каждого из них - это значимое событие, которое они всегда будут помнить и строго следовать данной клятве, оказывая помощь людям.





Надежда Невматулина

27 декабря 2019 года



