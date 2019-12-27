Пенсионный фонд стал мобильным Теперь сервисы Пенсионного фонда России доступны в специальном приложении для смартфонов.





Получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета, количестве пенсионных коэффициентов и страховом стаже, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, рассчитать условный размер будущей пенсии, получить сведения о назначенной пенсии или социальной выплате и о размере материнского капитала.



Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.





Надежда Невматулина

27 декабря 2019 года



