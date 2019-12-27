Сегодня на «Радио России. Орёл» завершаются «Звездные вечера» Это проект стал двойным подарком для гостей и слушателей.





В студии побывали заслуженный артист России Валерий Лагоша, телеведущие Мария Семак и Ирина Костина, поэт и композитор Ирина Хрисаниди. Сегодня - последний «Звёздный вечер». Гости - православная певица Наталья Куприянова и гитарист Олег Саитов. А в соведущие выбраны учащиеся Ермолаевской школы. Они подготовили вопросы, опросили других учеников и обещают сюрпризы.



Начало эфира в 18:20.





Надежда Невматулина

27 декабря 2019 года



