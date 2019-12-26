Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Он загадал желание - не для себя, а для всех. Мы увидели, как сбываются мечты.



- Тренируются...на манекенах. В орловском медколледже открылось пять новых мастерских.



- К вам едет...прокурор. Как совместить работу и приятные впечатления?



- Росатом учит Орел эффективности.



- "Холоп" сумеет поднять настроение. Сегодня на большие экраны вышел добрый фильм с хорошим сюжетом.



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Вести-Орёл

26 декабря 2019 года



