В орловском микрорайоне «Зареченский» открылся новый детский сад На строительство сада ушло 13 месяцев.





Детский сад №96 оснащен мебелью и необходимой техникой, соответствует современным нормам и требованиям безопасности.













Анна Вайсергисер

27 декабря 2019 года



