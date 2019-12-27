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В орловском краеведческом музее работает фотовыставка «Дорога к Храму»

Выставка о жизни монастырских подворий, о разрушенных и восстановленных храмах Орловщины. Ее авторы совсем юные фотографы, члены молодежной секции орловского фотографического общества.


Все что сопровождает жизнь при монастыре, ее бытовая, насущная сторона получила отражение в работах четырех молодых фотографов. Обыденная жизнь и трогательные моменты подхваченные ими буквально на лету превратились в выставку, которую не без гордости за своих учеников презентуют их наставники Леонид Тучнин и Татьяна Озёрина.
 
Леонид Тучнин, фотограф, сотрудник краеведческого музея: «Был очень строгий отбор. Начинали проект больше людей, но осталось четверо. Выбрали все самое лучшее».
 
Объединенные православной темой, тем не менее, каждый из авторов искал свой путь к храму, стремясь передать настроение, течение жизни, эмоции. По мнению митрополита Орловского и Болховского Тихона, который посетил открытие выставки и поздравил авторов с ее открытием, у ребят все получилось.
 
Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Я был приятно удивлен той активности, с которой молодежь включается в различные проекты. В том числе и волонтерского направления. Когда мы говорим о молодежи, мы говорим о будущем. И должны понимать, что когда мы говорим об образовании и воспитании детей, те люди, которые сохраняют историю, как раз и работают на будущее».
 
Молодежная секция при орловском фотографическом обществе существует уже более 10 лет. За это время очень многие начинающие фотографы успели принять участие в семинарах, мастер-классах, консультациях с самыми известными российскими мастерами и приобретенные знания очень помогают в осуществлении таких проектов как этот.

Увидеть «Дорогу к храму» глазами молодых фотографов можно будет до 20 января 2020 года



Эва Стасюлевич
27 декабря 2019 года
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