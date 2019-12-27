В орловском базовом медколледже открылось пять образовательных мастерских

Деньги на новое оборудование колледж получил благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы».

Тренироваться нужно не только спортсменам, но и молодым докторам. Весь комплекс базовой реанимации у будущих фельдшеров скорой помощи должен быть отработан до автоматизма. От этого, кстати, зависит и их будущее.

Антонина Свитык, студентка Орловского базового медицинского колледжа: «После защиты диплома мы сдаем первичную аккредитацию, после которой мы получаем сертификат без которого мы не можем работать. Одним из основных заданий аккредитации является расширенная базовая реанимация».

Новое оборудование Орловский базовый медколледж приобрёл благодаря президентскому гранту. Деньги позволили создать на базе образовательного учреждения сразу пять мастерских по направлению "Социальная сфера". Все они пересекаются с направлениями подготовки специалистов в колледже.

Подобные образовательные мастерские сегодня появляются во многих учебных заведениях России в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы".