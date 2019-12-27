пятница 27.12.2019 13:12:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В орловском базовом медколледже открылось пять образовательных мастерских

Деньги на новое оборудование колледж получил благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы».


Тренироваться нужно не только спортсменам, но и молодым докторам. Весь комплекс базовой реанимации у будущих фельдшеров скорой помощи должен быть отработан до автоматизма. От этого, кстати, зависит и их будущее.
 
Антонина Свитык, студентка Орловского базового медицинского колледжа: «После защиты диплома мы сдаем первичную аккредитацию, после которой мы получаем сертификат без которого мы не можем работать. Одним из основных заданий аккредитации является расширенная базовая реанимация».
 
Новое оборудование Орловский базовый медколледж приобрёл благодаря президентскому гранту. Деньги позволили создать на базе образовательного учреждения сразу пять мастерских по направлению "Социальная сфера". Все они пересекаются с направлениями подготовки специалистов в колледже.
 
Подобные образовательные мастерские сегодня появляются во многих учебных заведениях России в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы".



Антон Киселёв
27 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.