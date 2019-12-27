В ДТП на Наугорском шоссе пострадала водитель

26 декабря. днём водитель управляя автомобилем Киа следовала по Наугорскому шоссе и в районе дома №42 допустила столкновение с автомобилем Лада-Калина. В результате ДТП водитель автомобиля Лада получила телесные повреждения За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП.





Орловское Информбюро

27 декабря 2019 года



