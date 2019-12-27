В Орловской области дети стали меньше простужаться

Снижение показателей среди детей зафиксировано на минувшей неделе. Однако в целом отмечен рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, случаев гриппа не зарегистрировано.

По информации регионального Роспотребнадзора, с 16 по 22 декабря 2019 года в Орловской области зарегистрирован 4331 случай заболеваний ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 67,2% от общего числа заболевших. В начале декабря дети в возрасте до 14 лет составили 69,9% (4 492 случаев) от общего числа заболевших OPBИ.



Незначительное превышение эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано среди населения области (на 2,8%) и г. Орла (на 5,4%).



В связи со снижением заболеваемости ОРВИ среди школьников на текущей неделе карантин в школах не объявлялся.