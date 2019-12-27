В российский прокат вышел комедийный фильм «Холоп» Орловские зрители, которые уже посмотрели комедию не скрывают заряд бодрости и отличное настроение.





Главный герой фильма - молодой человек Григорий. Он уверен, что в мире все решают деньги. А потому, имея папу-олигарха, позволяет себе много лишнего и в итоге оказывается под угрозой попасть в тюрьму. Чтобы спасти сына, отец вместе с психологом разрабатывает уникальный план, как изменить «золотого ребенка». По сценарию, главный герой оказывается в прошлом - в царской России, где он простой Гришка.



В ролях: Милош Бикович, Саша Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Олег Камаров, Кирилл Нагиев, Ольга Дибцева, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Михаил Бабичев, Артур Ваха, Сергей Аброскин, Александр Обласов, Азамат Мусагалиев, Андрей Малахов и др.





Орловское Информбюро

27 декабря 2019 года



