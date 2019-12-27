Орловская школа изобразительных искусств и ремесел отмечает 55-летний юбилей

В честь праздника мастерство юных художников отметили подарками и грамотами.

Сегодняшняя школа искусств и ремесел выросла из простой «художки». На это путешествие понадобилось 55 лет. Ребята из первого набора занимались на базе университетского худграфа, после в одной из городских школ.



А потом в тяжелые перестроечные времена рядом построили трехэтажное здание. В 2001 году состоялся переезд.



Сейчас в школе три предпрофессиональные программы, есть общеразвивающие для ребят от 6 до 15 лет и студия для взрослых. В 2014 году оборудовали компьютерный зал.



Сергей Вепринцев, заместитель директора Орловской детской школы изобразительных искусств и ремёсел: «В школе есть маленькие дети, где мы принимаем детей от 6 до 10 лет. Таких у нас - 500 человек. Есть студия для взрослых. В ней 50 человек в возрасте от 16 до 60 лет. И основное отделение - около 400 человек».



В школе за год проходит более 20 выставок. Она была и остается кузницей талантов и местом открытия художественных способностей у детей.



Сергей Вепринцев, заместитель директора Орловской детской школы изобразительных искусств и ремёсел: «Мы расширяем возможности нашего обучения, но придерживаемся традиционной реалистической академической школы рисунка. Система может и консервативна, но мы сохранили хорошую систему подготовки детей. Наши дети поступают в училище, институт, академию»

С такой школой и педагогами художественная культура Орла и области под надежной крышей.