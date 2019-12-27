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Орловская школа изобразительных искусств и ремесел отмечает 55-летний юбилей

В честь праздника мастерство юных художников отметили подарками и грамотами.


Сегодняшняя школа искусств и ремесел выросла из простой «художки». На это путешествие понадобилось 55 лет. Ребята из первого набора занимались на базе университетского худграфа, после в одной из городских школ. 
 
А потом в тяжелые перестроечные времена рядом построили трехэтажное здание. В 2001 году состоялся переезд. 
 
Сейчас в школе три предпрофессиональные программы, есть общеразвивающие для ребят от 6 до 15 лет и студия для взрослых. В 2014 году оборудовали компьютерный зал. 
 
Сергей Вепринцев, заместитель директора Орловской детской школы изобразительных искусств и ремёсел: «В школе есть маленькие дети, где мы принимаем детей от 6 до 10 лет. Таких у нас - 500 человек. Есть студия для взрослых. В ней 50 человек в возрасте от 16 до 60 лет. И основное отделение - около 400 человек».
 
В школе за год проходит более 20 выставок. Она была и остается кузницей талантов и местом открытия художественных способностей у детей.
 
Сергей Вепринцев, заместитель директора Орловской детской школы изобразительных искусств и ремёсел: «Мы расширяем возможности нашего обучения, но придерживаемся традиционной реалистической академической школы рисунка. Система может и консервативна, но мы сохранили хорошую систему подготовки детей. Наши дети поступают в училище, институт, академию»
 
С такой школой и педагогами художественная культура Орла и области под надежной крышей. 



Анна Вайсергисер
27 декабря 2019 года
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