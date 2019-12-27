Правительство Орловской области планирует взять три миллиарда рублей в кредит Полученные средства будут направлены на досрочное погашение имеющихся долгов региона.





На портале Орловской области сообщается , что в результате привлечения кредитов, объем областного госдолга не увеличится. Вместе с тем, расходы на обслуживание государственного долга сократятся. Подготовлен проект постановления регионального правительства о привлечении кредитных ресурсов под процентную ставку не более 7,25% годовых для рефинансирования имеющихся долговых обязательств Орловской области с более высокими процентными ставками 7,86-8,00%.





Орловское Информбюро

27 декабря 2019 года



