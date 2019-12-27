Правительство Орловской области планирует взять три миллиарда рублей в кредит

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Правительство Орловской области планирует взять три миллиарда рублей в кредитПолученные средства будут направлены на досрочное погашение имеющихся долгов региона.
На портале Орловской области сообщается
, что в результате привлечения кредитов, объем областного госдолга не увеличится. Вместе с тем, расходы на обслуживание государственного долга сократятся.
Подготовлен проект постановления регионального правительства о привлечении кредитных ресурсов под процентную ставку не более 7,25% годовых для рефинансирования имеющихся долговых обязательств Орловской области с более высокими процентными ставками 7,86-8,00%.
Орловское Информбюро
27 декабря 2019 года