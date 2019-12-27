Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Большой праздник - у маленьких жителей Заречки. Сегодня в микрорайоне открыли новый детский сад.



- Поздравления принимают - на «боевом посту». Сегодня - день Спасателя.



- Звездные вечера на «Радио. России Орел» помогают взглянуть на известных людей немного с другой стороны.



- Летопись возвращения к вере - от молодежи. История Храмов и монастырей - в остановленных мгновениях.



- Как исправить «мажора» - инструкция к применению. Новый фильм у первых зрителей вызвал положительные эмоции.



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Вести-Орёл

27 декабря 2019 года



