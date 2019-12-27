Сегодня в России отмечается День спасателя Добрые слова в свой адрес получают больше тысячи орловских сотрудников. А для ста сорока семи сотрудников противопожарной службы этот день стал особенным вдвойне: они приняли присягу на верность Родине и МЧС.





Предотвращение, спасение, помощь - теперь девиз чрезвычайного ведомства становится личным жизненным алгоритмом молодых сотрудников пожарной охраны. Присягу специально приурочили к празднику спасателей, она проходила по всем правилам воинского церемониала.



Напутствуя молодых коллег, опытные огнеборцы не скрывали: профессия эта не для слабых духом. Риск для пожарных - повседневная обыденность.



Только в этом году на Орловщине зарегистрировано 752 техногенных пожара. Спасено свыше семисот человек. Многим возгораниям был присвоен повышенный ранг сложности



К присяге в этот день были приведены новобранцы изо всех пожарно-спасательных подразделений Орловщины. В конце церемонии приведенные к присяге огнеборцы получили духовное напутствие и возложили цветы к памятнику героев-пожарных.





Иван Суверин

27 декабря 2019 года



