В Орел доставили бюст маршалу Георгию Жукову Планируется, что он украсит площадь, которая носит имя этого знаменитого полководца.





Это одно из дел, которое запланировали, курировали и мечтают довести до завершения активисты регионального отделения партии «Справедливая Россия». На закупку бюста, а это больше 500 тысяч рублей, деньги выделили депутаты Орловского областного Совета - Руслан Перелыгин и Денис Филипченков. Сейчас бюст упакован и ждет «своего часа».













Татьяна Напольских

27 декабря 2019 года



