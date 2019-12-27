Сегодня в Орловском городском центре культуры прошли сразу две новогодние ёлки Одно представление было разыграно для детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей. Второе - для тех, кто отличился в учёбе, творчестве и спорте.





На оба праздника приглашены 1200 детей. Для ребят сотрудники центра и творческие коллективы подготовили интермедию с участием сказочных персонажей, веселые конкурсы, зажигательные танцы и хороводы вокруг новогодней елки. Все гости получили сладкие подарки.





Татьяна Напольских

27 декабря 2019 года



