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Суд постановил, приставы выполнили

Одна из жительниц на улице Корчагина в Орле сократила муниципальную пешеходную зону, установив забор вплотную к асфальтовой дорожке. О том, как закончился спор – в нашем материале.


Эта история началась почти два года назад. Именно тогда пенсионерка, инвалид Нина Исайкина начала добиваться сноса забора. Его установила соседка – дом принадлежит двоим собственникам. Забор, кстати, оказался построен на муниципальной земле.
 
Добровольно освободить захваченную территорию собственник забора отказался. Городское управление муниципального имущества и землепользования обратилось в суд. 
 
Снести забор добровольно собственник не стала. Приставы выносили один штраф за другим. Все было безрезультатно. Время шло, а вместе с ним таяла вера жителей в торжество закона. Но, как оказалось, напрасно. Буквально на днях забор был демонтирован в принудительном порядке. 
 
О глухой преграде напоминают только металлические столбы. Но как заверили орловские приставы и они исчезнут, так как являются частью оградительной конструкции. Собственник настаивает, что бы столбы были извлечены полностью, без повреждений. 
 
Срок истекает как раз сегодня. Если собственник вновь займет выжидательную позицию, то приставы гарантируют, что все будет удалено в принудительном порядке, с последующим наложением административного взыскания.



Оксана Гранн
27 декабря 2019 года
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