Активисты «молодёжки» Общероссийского народного фронта на один день стали волшебниками Они поздравили с наступающим Новым годом подопечных комплексного центра социального обслуживания Заводского района Орла.





Всего в центре 20 человек и появился он пять лет назад по инициативе родителей этих парней и девушек. Они объединились и разработали проект «Учиться жить самостоятельно». Елена Черникова, директор Орловской молодёжной общественной организации инвалидов «Орловские родники»: «Основная наша задача - подготовить их к самостоятельной жизни, чтобы они могли выполнять какие-то небольшие дела, сами себя обслуживать. они общаются между собой, дружат. а мы знаем, что они с каждым днем становятся все более социально-адаптированее»





Татьяна Тимохина

27 декабря 2019 года



