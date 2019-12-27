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Активисты «молодёжки» Общероссийского народного фронта на один день стали волшебниками

Они поздравили с наступающим Новым годом подопечных комплексного центра социального обслуживания Заводского района Орла.


Всего в центре 20 человек и появился он пять лет назад по инициативе родителей этих парней и девушек. Они объединились и разработали проект «Учиться жить самостоятельно». 
 
Елена Черникова, директор Орловской молодёжной общественной организации инвалидов «Орловские родники»: «Основная наша задача - подготовить их к самостоятельной жизни, чтобы они могли выполнять какие-то небольшие дела, сами себя обслуживать. они общаются между собой, дружат. а мы знаем, что они с каждым днем становятся все более социально-адаптированее» 



Татьяна Тимохина
27 декабря 2019 года
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