В новый год - без вредных жевательных «презентов» Сегодня сотрудники регионального Роспотребнадзора отправились на рынок, чтобы купить «конфеты». Но не простые, а со вкусом табака.





Специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры отправились на центральный рынок и в первой же палатке, обнаружили, то что искали . Некурительные смеси находились в открытой продаже.



Так как этот товар не является табачным изделием а считается пищевым продуктом, он должен иметь соответствие на технический регламент . Но поставщики таких бумаг не предоставляют.



Продавец уверяет - эту продукцию покупают очень редко и продаются она только достигшим 18 лет.За нарушение закона индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа увеличивается в 10 раз.





Татьяна Тимохина

27 декабря 2019 года



