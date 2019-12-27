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В новый год - без вредных жевательных «презентов»

Сегодня сотрудники регионального Роспотребнадзора отправились на рынок, чтобы купить «конфеты». Но не простые, а со вкусом табака.


Специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры отправились на центральный рынок и в первой же палатке, обнаружили, то что искали . Некурительные смеси находились в открытой продаже.

Так как этот товар не является табачным изделием а считается пищевым продуктом, он должен иметь соответствие на технический регламент . Но поставщики таких бумаг не предоставляют.

Продавец уверяет - эту продукцию покупают очень редко и продаются она только достигшим 18 лет.За нарушение закона индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа увеличивается в 10 раз.


Татьяна Тимохина
27 декабря 2019 года
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