Стражи порядка изъяли крупную партию контрафактного алкоголя Полицейские постарались, чтобы на новогодние столы орловцев не попало некачественное спиртное.





На сбытчика вышли оперативным путем. Было установлено место нелегального производства. Там обнаружены и изъяты станок для укупорки бутылок, этикетки, пробки-дозаторы, пустая тара, спирт - около четырех тонн. Кроме этого сотрудники полиции нашли 400 литров подготовленного к розливу в отдельную тару алкоголя и уже готовую к реализации продукцию - 4 тысячи бутылок с этикетками водки различных марок. Весь алкоголь, а также предметы производства были изъяты. Продукцию исследуют эксперты.





Иван Суверин

27 декабря 2019 года



