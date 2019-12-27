Для жителей села Кутафино вновь распахнул свои двери сельский дом культуры С апреля этого года он был на ремонте. Строители заменили кровлю, полы, окна и двери.





Для села Кутафино и всех 20 деревень, входящих в сельское поселение этот дом культуры - настоящий центр общественной и культурной жизни. В шести кружках сейчас занимаются больше полусотни маленьких и взрослых селян. Театральная и две танцевальные студии, шахматно-шашечный клуб, мастерская декоративно-прикладного искусства, кружок настольного тенниса - интересное занятие здесь найдет каждый.



В аварийном состянии клуб находился почти 10 лет. Документация на ремонт была разработана ещё в 2012-ом, но деньги на работы удалось найти только в этом году. В апреле строители приступили к работе, а уже сегодня клуб сдан. Простаивать, как пообещал директор, он не будет. Особенно в новогодние праздники.



Деньги на ремонт - это 8 миллионов рублей, выделялись из 3 бюджетов, в рамках национального проекта «Культура». У здания появилась новая крыша, заменены полы, окна и двери. Из двух зрительных залов своё прямое предназначение сохранил только один. Второй в будущем планируется переделать под спортзал.



Всего же в этом году в регионе на реконструкцию сельских домов культуры, развитие и укрепление их материально-технической базы и поддержку творческой деятельности выделялось больше 83 миллионов рублей.





Антон Киселёв

27 декабря 2019 года



