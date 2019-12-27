Свято-Успенский монастырь Орла обрел новую святыню Образ - точный спис известной Афонской иконы «Всецарица».





Вместе с иконой был совершен крестный ход по монастырю до Казанского собора, где икона была водружена на центральный аналой. Еженедельно перед иконой будут совершаться молебные пения с акафистом об исцелении раковых заболеваний.





Татьяна Напольских

27 декабря 2019 года



