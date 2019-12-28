В Орле открыли главный городской каток По будням, в выходные и праздники каток на площади Ленина будет открыт с 10.00 до 21.30.





Выход на лёд для владельцев собственных коньков бесплатный. Для тех, кто неуверенно стоит на коньках, доступна услуга «Помощь фигуриста».

В этом году рядом с катком на площади Ленина появилась отапливаемая раздевалка. В ней можно оставить вещи — шкафчики закрываются на ключ, — высушить коньки, выпить горячего чая.





Орловское Информбюро

28 декабря 2019 года



