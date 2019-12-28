В Орле продолжают разыскивать бадминтонят Орловская федерация проводит серию турниров «для самых маленьких».





Сегодняшний турнир – пятый. Начало соревнований в 10:00. Участники соревнуются в трех дисциплинах – «Жонглирование воланом» (количество раз за 2 минуты), «Подача» (количество попаданий в цель с 20 попыток), «Мини-турнир по бадминтону» (игра в бадминтон на половине корта, до 11 очков, до 2х выигранных партий.).





Анастасия Дорохова

28 декабря 2019 года



