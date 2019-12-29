В Орле расскажут о том «Когда сбываются мечты» Презентация поэтического сборника состоится сегодня в библиотеке имени Крылова.





Начало мероприятия – 12:00. Сборник «Когда сбываются мечты» - поэтический, в него вошли произведения совсем еще юных авторов и профессионалов, произведения которых уже издавались ранее. Самому юному автору в этом сборнике - 12 лет. Среди авторов сборника есть и лауреаты литературных конкурсов и просто талантливые авторы.





Орловское Информбюро

29 декабря 2019 года



