Орловцы - бронзовые призеры Первенства ЦФО по восточному боевому единоборству «Вьет Во Дао» Бронзовую награду соревнований наши спортсмены завоевали в командном зачете.





Результаты спортсменов в личном зачете:



I место - Носов Станислав;

I место - Карнаухов Владислав;

I место - Якушин Артём;

I место - Салихов Руслан;

II место - Хмелевский Александр;

II место - Лежепеков Данил;

II место - Курочкин Дмитрий;

II место - Майоров Матвей;

III место - Носов Даниил;

III место - Бречкин Никита.





Орловское Информбюро

30 декабря 2019 года



