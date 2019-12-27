Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Над «Звездной колыбелью» на Заречке разрезали ленточку.



- Опасность - со вкусом табака. Сегодня на рынок зашли «особые покупатели».



- Место, где живут таланты. Сегодня в Кромском районе открыли Дом культуры - после ремонта.



- Зиме назло. На центральной площади Орла заливают каток.



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Вести-Орёл

27 декабря 2019 года



