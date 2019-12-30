В Центральной России ожидается метель

По данным Гидрометцентра России, днем 30 декабря, характер погоды резко изменится. Через территорию ЦФО с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. Атмосферное давление существенно упадет, регион накроет снегопад. В зоне фронта ожидается сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 13-18 м/с, метель.



В ночь на 31 декабря столбики термометров вновь доберутся до нулевой отметки.



ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск просит водителей планировать поездки с учетом погодных условий. Отправляясь в поездку, не забудьте проверить техническое состояние транспортного средства, а также обеспечить наличие теплых вещей и мобильных средств связи.





Орловское Информбюро

29 декабря 2019 года



