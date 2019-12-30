Сегодня состоится итоговая пресс-конференция губернатора Орловской области Андрей Клычков подведёт итоги социально-экономического развития региона в 2019 году. Губернатор расскажет о ходе реализации национальных проектов на Орловщине, приоритетных задачах по развитию различных отраслей экономики и социальной сферы в 2020 году.





Пресс-конференция главы региона пройдет сегодня, 30 декабря, в Бизнес-центре ТМК «ГРИНН». Начало в 12:00.





Орловское Информбюро

30 декабря 2019 года



