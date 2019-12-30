На то, чтобы поздравить друзей и родных с Новым годом, у орловцев будет больше недели Отдыхать мы будем до 8 января включительно.





Следующие длинные выходные в 2020 будут в феврале и марте. На «женский» и «мужской» праздники отдыхать будем по три дня. Пятидневные каникулы ждут работающих россиян с 1 по 5 мая, потом - еще три дня отдыха с 9 по 11 мая, столько же - с 12 по 14 июня. И один день отдохнем 4 ноября на День народного единства.





Орловское Информбюро

30 декабря 2019 года



