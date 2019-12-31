В новогоднюю ночь часть улиц Орла перекроют Прежде всего это коснется центра города.





Так, с 18:00 31 декабря до 4:00 1 января запрещена стоянка на улицах, прилегающих к центральной площади - Пролетарская гора, улицы Горького, Брестская, Пионерская и Салтыкова-Щедрина. А за час до Нового Года все прилегающие к площади проезды полностью закроют для автотранспорта. Водителей просят заранее определиться – где оставлять автомобиль.





Орловское Информбюро

31 декабря 2019 года



