В Орле сбили несовершеннолетнего пешехода В результате ДТП 11-летний ребенок госпитализирован в отделение травматологии.





29 декабря в 12:35 водитель, управляя автомобилем Рено Логан, следовал по ул. Черкасская со стороны ул. Розы Люксембург и допустил наезд на пешехода - мальчика 2008 г.р. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в детскую больницу



Всего же за прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 38 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

30 декабря 2019 года



