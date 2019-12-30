Футболистки ОГУ примут участие в Первой лиге Заявка подана от дублирующего состава вузовской сборной.





Соревнования в рамках Первенства союза футбольных федераций «Центр» начнется 11 января 2020 года. Первые игры футболистки «ОрелГУ-Русичи» проведут на выезде в Калуге. Напомним, что орловчанки являются действующими обладателями трофея. Кроме нашей команды заявки на участие в соревнованиях подали еще шесть команд из Калуги, Воронежа и города Губкин.





Анастасия Дорохова

30 декабря 2019 года



