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WorldSkills - платформа для реализации профессиональной деятельности

В этом году в рамках нацпроекта «Образование» техникум агробизнеса и сервиса получил грант Министерства просвещения. Объём средств составляет 28 миллионов рублей. Они пошли на создание пяти современных мастерских для транспортной сферы.


В этом году студент третьего курса Илья Дьяченко вошёл в число 15 лучших участников чемпионата WorldSkills Russia. Он отмечает, что новые мастерские упростят не только подготовку к чемпионату новых участников, но и процесс обучения в целом.

В рамках нацпроекта «Образование» техникум получил грант Министерства просвещения. Объём средств составляет 28 миллионов рублей. Они пошли на создание пяти современных мастерских для транспортной сферы.
Дмитрий Бутусов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «У ребят появился блеск в глазах, интерес. Потому что всегда интереснее учиться на современном оборудовании и знакомиться с теми технологиями, которые сегодня есть. Это залог того, что они будут после окончания учебы востребованными на рынке труда».

Пять компетенций. «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой техники», «Окраска», «Ремонт и обслуживание кузовных автомобилей», учебный класс водителей грузовика. Приобретённое оборудование будет использовано при подготовке к региональным и национальным чемпионатам WorldSkills в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования».

Техникум принимает участие в чемпионате WorldSkills с момента вступления региона в программу. Студенты становятся победителями регионального этапа второй год подряд. Новые мастерские должны улучшить результаты и помочь в достижении новых рекордов.


Артемий Лукьянчиков
30 декабря 2019 года
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