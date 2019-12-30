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Для баскетбола нет преград

В Орле создали баскетбольную команду для людей на колясках. Цель – попасть на Чемпионат России. А когда мечтать, как не в предновогодние дни?


Тренировки этих ребят мало чем отличаются от обычных. Здесь те же передачи, атаки, действия в защите. В руках тренера свисток, а «Побежали!» - привычное уху слово.

Команда начала создаваться только осенью 2019 года. Первые тренировки посещал один человек - Алексей Служевенков. Из своих 32 лет десять он провел на коляске. Жизнь молодого человека на «до» и «после» разделила травма позвоночника.

Алексей Служевенков, игрок команды «Орёл»: «Не знал чем себя занять, было очень скучное время. Сейчас подвернулась такая возможность заняться спортом, баскетболом. благо для этого есть все возможности. Очень нравится. Вроде что-то начало получаться. Не так давно занимаемся, но прогрессируем».

За каждым из улыбающихся лиц членов команды скрывается своя история. Кто-то на коляске с рождения, кого-то новую жизнь заставила начать травма или болезнь. Но сейчас их всех объединил баскетбол.

Тренируются спортсмены на своих колясках, хотя для спорта необходимы специальные. И дело здесь не в прихоти - один неловкий поворот может стоить спортсменам травмы. Специальная конструкция коляски помогает этого избежать.

В Новый год принято загадывать желания. Ребята, что однажды взяли в руки баскетбольный мяч - сделали большой шаг для достижения своей мечты. И кажется, что у них все получится.


Анастасия Дорохова
30 декабря 2019 года
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